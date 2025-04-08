Мошенники дали студенту из Бурятии деньги на билет до дома

За прошедшие сутки полиция Бурятии зарегистрировала 20 преступлений, совершенных с использованием IT-технологий. В общей сложности жители региона отдали мошенникам 1,7 миллиона рублей. Одной из жертв аферистов стал 20-летний студент, обучающийся в одном из вузов Новосибирска.Как рассказали в МВД Бурятии, 26 марта парню в мессенджере позвонил мужчина, представившийся работником учебного отдела его университета, и сообщил, что студент не закреплен на платформе учебного заведения. Для исправления ситуации ему срочно необходимо прикрепиться через портал «Госуслуг». Под диктовку злоумышленника студент активировал демонстрацию экрана.После этого в другом мессенджере он получил сообщение якобы с портала Госуслуг с предупреждением о фиксации входа в его личный кабинет с другого устройства. Сообщение содержало призыв обратиться в службу поддержки.Испугавшись, парень позвонил по указанному номеру телефона. На звонок ответила женщина, которая представилась «сотрудницей портала Госуслуг» и сообщила, что мошенники получили доступ к его персональным данным и, возможно, оформили кредиты на его имя.Далее в другом мессенджере студенту позвонил «сотрудник Росфинмониторинга», который объяснил, что неизвестные лица пытаются оформить кредит на 700 тысяч рублей для финансирования терроризма. Он предупредил, что если это произойдет, парень может быть привлечен к уголовной ответственности. Чтобы избежать этого, ему необходимо срочно перевести все свои средства на «безопасный счет».В этот же день студент перевел аферистам все свои сбережения в сумме 345 тысяч рублей и 125 тысяч рублей с кредитной карты.После с ним вновь связались и объяснили, что ему необходимо срочно вылететь в Улан-Удэ к родителям, так как они тоже подозреваются в финансировании терроризма. Там, чтобы избежать наказания, необходимо заполнить декларацию, куда будут вписаны все имеющиеся денежные средства и драгоценности семьи - для проверки на предмет финансирования террористической деятельности.В ответ молодой человек, которого уже обобрали до нитки, сообщил, что у него нет денег на авиабилет. Тогда мошенники перевели ему 15 тысяч рублей на его покупку. Прилетев к родителям, студент рассказал о случившемся, после чего понял, что все это время находился под влиянием мошенников.