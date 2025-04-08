Происшествия 08.04.2025 в 12:47

В час пик трамваю в Улан-Удэ выбили стекло

Пьяный горожанин бросил в пассажирское окно камень
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Текст: Елена Кокорина
В час пик трамваю в Улан-Удэ выбили стекло

В Управлении трамвая рассказали о вчерашнем инциденте, произошедшем вечером на ЛВРЗ. Неизвестный, и, предположительно, пьяный мужчина бросил камень в окно трамвая и разбил его. К счастью, никто из пассажиров не пострадал.

- 7 апреля, вечерний час пик, трамвай отходит от конечной ЛВРЗ и спешит к своим пассажирам, чтобы как можно быстрее развести всех по домам после работы или учебы. Но один (предварительно) пьяный мужчина просто выбивает стекло камнем на остановке «Мединститут». Что ему не понравилось не известно. Это выяснят органы правопорядка. Обидно за наших пассажиров, которые вынуждены из-за одного такого «человека» ждать дольше на остановке, так как вагон поехал в депо. Обидно за наши трамваи, которые мы бережем, ухаживаем за ними, стараемся чтобы было чисто, комфортно, а кто-то просто берет и портит все. Хорошо, что никто не пострадал, - сообщили в МУП «Управление трамвая».

Фото: МУП «Управление трамвая»

 

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