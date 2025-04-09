Происшествия 09.04.2025 в 09:20

В Бурятии ищут свидетеля убийства

Незадолго до преступления мужчину видели вместе с обвиняемым
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии ищут свидетеля убийства
Следственный комитет Бурятии сообщил о розыске мужчины, который, возможно, стал свидетелем убийства.
 
Преступление произошло еще в конце прошлого года в Улан-Удэ: в одной из квартир на улице Калашникова зарезали 50-летнего горожанина. Подозреваемого в убийстве задержали и взяли под стражу.

Следователи не исключают, что преступление произошло при свидетеле. По крайней мере, в вечер убийства обвиняемого видели с еще одним мужчиной в одном из магазинов города. Его зафиксировала камера наблюдения.

«Для установления всех обстоятельств совершенного преступления следствие просит всех, кто опознал мужчину на фотографии, откликнуться и позвонить по номерам телефонов: 8 (3012) 44-40-15 (следственный отдел по Октябрьскому району Улан-Удэ), 8 (924) 391-50-42 (следователь)», - обратились к жителям Бурятии в следственном ведомстве.
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