В Бурятии ищут свидетеля убийства

Следственный комитет Бурятии сообщил о розыске мужчины, который, возможно, стал свидетелем убийства.Преступление произошло еще в конце прошлого года в Улан-Удэ: в одной из квартир на улице Калашникова зарезали 50-летнего горожанина. Подозреваемого в убийстве задержали и взяли под стражу.Следователи не исключают, что преступление произошло при свидетеле. По крайней мере, в вечер убийства обвиняемого видели с еще одним мужчиной в одном из магазинов города. Его зафиксировала камера наблюдения.«Для установления всех обстоятельств совершенного преступления следствие просит всех, кто опознал мужчину на фотографии, откликнуться и позвонить по номерам телефонов: 8 (3012) 44-40-15 (следственный отдел по Октябрьскому району Улан-Удэ), 8 (924) 391-50-42 (следователь)», - обратились к жителям Бурятии в следственном ведомстве.