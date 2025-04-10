Происшествия 10.04.2025 в 12:42

В Бурятии автобус с детьми слетел в кювет

Происшествие случилось недалеко от Турки
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии автобус с детьми слетел в кювет
Фото: ГИБДД Бурятии
Сегодня утром неподалеку от Турки в кювет слетел школьный автобус, который вез детей на соревнования из Баргузинского района в Улан-Удэ.

Как сообщает «Прибайкалье-инфо.24/7», в происшествии никто не пострадал. Дети продолжили путь на другом автобусе.

Проверкой происшествия уже занялась прокуратура.

«Предварительно установлено, что 10 апреля около 7 часов около села Турка водитель школьного автобуса «Газель Некст» не справился с управлением, совершил съезд с дороги и врезался в ограждение. В салоне автобуса находился преподаватель и учащиеся Усть-Баргузинской средней школы. Пассажиры и водитель осмотрены медиками. Причины и условия произошедшего устанавливаются», - сообщили в надзорном ведомстве.

Как уточнили в ГИБДД Бурятии, в автобусе находились 6 учащихся и 1 сопровождающий. Дети и педагог не пострадали, они уехали в Улан-Удэ на попутном транспорте.

«64-летний водитель пояснил, что не справился с управлением из-за погодных условий. Мужчина трезв. Полицейскими устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - рассказали в Госавтоинспекции.
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