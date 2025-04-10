Происшествия 10.04.2025 в 15:39

Сотрудница Роспотребнадзора угодила под поезд

Дезинфектор увлеклась обработкой вагонов и не заметила приближающийся состав
A- A+
Текст: Иван Иванов
Сотрудница Роспотребнадзора угодила под поезд
Фото: freepik.com
Специалиста Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае сбил поезд на станции Чита-2 во время того, как она проводила дезинфекционную обработку помещений и поверхности вагонов. Об этом сообщает «Чита.Ру», информацию уже подтвердили в пресс-службах государственной инспекции Забайкалья и ЗабЖД.

«Во время нахождения дезинфектора на территории ОАО «РЖД» на нее был совершен наезд поездом, в результате чего она получила травмы, несовместимые с жизнью. Обстоятельства и причины несчастного случая подлежат расследованию с участием государственного инспектора труда», — сообщили в пресс-службе государственной инспекции Забайкалья.

По данным пресс-службы ЗабЖД, инцидент произошел еще 8 апреля около 9:30.

Работник Роспотребнадзора переходила пути во время маневровых работ и попала под поезд, из-за чего погибла на месте.

«При проведении маневровых работ был смертельно травмирован человек, по предварительной информации, нарушивший правила безопасности на железнодорожной инфраструктуре. На движение других поездов ситуация не повлияла», — уточнили в пресс-службе ЗабЖД.
Теги
несчастный случай

Все новости

Сотрудница Роспотребнадзора угодила под поезд
10.04.2025 в 15:39
В Бурятии отложили туристический налог
10.04.2025 в 15:18
Преподаватель техникума из Бурятии погиб при освобождении Курской области
10.04.2025 в 15:02
В Улан-Удэ стартовала обрезка деревьев
10.04.2025 в 14:57
На скрытую камеру в Бурятии попала драка двух козлов
10.04.2025 в 14:50
В Бурятии рыбаки-любители засорили лед Байкала
10.04.2025 в 14:33
Треть мужчин Улан-Удэ готова уйти в декрет вместо жены
10.04.2025 в 14:19
Ученые досрочно завершили экспедицию по развертыванию телескопа Baikal-GVD
10.04.2025 в 14:10
В Бурятии подорожает хлеб
10.04.2025 в 12:56
В Бурятии вор выдал себя забытым на месте преступления телефоном
10.04.2025 в 12:47
ЗУРХАЙ
с 9 по 15 апреля

Читайте также
В Бурятии автобус с детьми слетел в кювет
Происшествие случилось недалеко от Турки
10.04.2025 в 12:42
Осужденному экс-директору «Водоканала» в Улан-Удэ придется раскошелиться
Жаргала Цыбикова обязали компенсировать ущерб, причиненный махинациями
10.04.2025 в 11:44
В Улан-Удэ обвиняемый в убийстве охранника оказался участником СВО
Несмотря на смягчающие обстоятельства, парня взяли под стражу
10.04.2025 в 11:06
В Бурятии юный байкер попал под «китайца»
За аварию придется отвечать отцу школьника
10.04.2025 в 10:41
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru