Сотрудница Роспотребнадзора угодила под поезд

Специалиста Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае сбил поезд на станции Чита-2 во время того, как она проводила дезинфекционную обработку помещений и поверхности вагонов. Об этом сообщает «Чита.Ру», информацию уже подтвердили в пресс-службах государственной инспекции Забайкалья и ЗабЖД.«Во время нахождения дезинфектора на территории ОАО «РЖД» на нее был совершен наезд поездом, в результате чего она получила травмы, несовместимые с жизнью. Обстоятельства и причины несчастного случая подлежат расследованию с участием государственного инспектора труда», — сообщили в пресс-службе государственной инспекции Забайкалья.По данным пресс-службы ЗабЖД, инцидент произошел еще 8 апреля около 9:30.Работник Роспотребнадзора переходила пути во время маневровых работ и попала под поезд, из-за чего погибла на месте.«При проведении маневровых работ был смертельно травмирован человек, по предварительной информации, нарушивший правила безопасности на железнодорожной инфраструктуре. На движение других поездов ситуация не повлияла», — уточнили в пресс-службе ЗабЖД.