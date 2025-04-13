Происшествия 13.04.2025 в 09:48
В Улан-Удэ горел двухэтажный деревянный дом
Во время пожара пострадал мужчина
Сегодня ночью огнеборцы Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона тушили двухэтажный брусовой дом в ДНТ «Весна» в г. Улан-Удэ.
- На момент прибытия первого подразделения горел второй этаж и кровля здания. 62-летний мужчина получил ожоги. Пожар на площади 90 квадратов ликвидировали 17 сотрудников МЧС России и 5 единиц техники, - сообщили в МЧС Бурятии.
Предварительно, причиной пожара стало короткое замыкание.
Фото: МЧС Бурятии