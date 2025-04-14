В Улан-Удэ водитель погиб в аварии

Еще одна авария произошла в Северобайкальске. Там в субботу утром 26-летний водитель «Тойоты Лэнд Крузер», ехавший по Ленинградскому проспекту, не справился с управлением, вылетел на газон и перевернулся. Молодой человек получил травмы различной степени тяжести.







За минувшие выходные в Бурятии случилось 44 аварии. В нескольких ДТП пострадали люди, один из них погиб.Как сообщили в ГИБДД, смертельное ДТП случилось в воскресенье ночью в Улан-Удэ. На улице Мелиораторов 27-летний водитель автомобиля «Тойота Руми» не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение. В результате аварии мужчина получил тяжелые травмы и скончался в больнице.