Происшествия 14.04.2025 в 10:10

В Улан-Удэ водитель погиб в аварии

Он врезался в дорожное ограждение
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ водитель погиб в аварии
Фото: ГИБДД Бурятии
За минувшие выходные в Бурятии случилось 44 аварии. В нескольких ДТП пострадали люди, один из них погиб.

Как сообщили в ГИБДД, смертельное ДТП случилось в воскресенье ночью в Улан-Удэ. На улице Мелиораторов 27-летний водитель автомобиля «Тойота Руми» не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение. В результате аварии мужчина получил тяжелые травмы и скончался в больнице.

Еще одна авария произошла в Северобайкальске. Там в субботу утром 26-летний водитель «Тойоты Лэнд Крузер», ехавший по Ленинградскому проспекту, не справился с управлением, вылетел на газон и перевернулся. Молодой человек получил травмы различной степени тяжести.

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