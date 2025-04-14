В Бурятии школьники трижды обворовали магазин

В Селенгинском районе Бурятии полиция расследует уголовное дело по факту краж электронных сигарет из магазина. К хищениям оказались причастны подростки.Как рассказали в МВД Бурятии, 16-летняя девятиклассница, договорившись со своим приятелем-подростком, решила совершить кражу из магазина. Пока подросток отвлекал продавца, девушка зашла за стойку кассы и похитила три электронные сигары.Затем пара встретила еще одну знакомую, и парень рассказал ей об удачно хищении. Та, в свою очередь, предложила совершить еще одну кражу. Троица повторила преступную схему еще раз. А спустя некоторое время подростки в третий раз зашли в тот же магазин и еще раз совершили аналогичное хищение.В общей сложности компания похитила восемь электронных сигарет общей стоимостью более 9,5 тысяч рублей. Недостачу выявили в ходе инвентаризации спустя несколько дней, а несовершеннолетних воришек полицейские отследили по записям с камер видеонаблюдения.«Похищенное изъято и возвращено в торговую точку. Двое из подростков уже состояли на учете в ПДН. Решается вопрос о привлечении их родителей к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних», - сообщили в МВД Бурятии.