В Бурятии продолжают гореть леса

В Еравнинском районе Бурятии продолжает действовать режим ЧС. За прошедшие сутки в лесном фонде республики обнаружено 5 возгораний: в Еравнинском, Кабанском, Кяхтинском и Тункинском районах.

- Утром 15 апреля действует 10 лесных пожаров в Еравнинском и Тункинском районах на площади более двух тысяч гектаров. Причиной возникновения стал переход огня с иных категорий земель и неосторожное обращение с огнём. Угрозы населённым пунктам нет, - рассказали в Республиканском агентстве лесного хозяйства.

Удалось локализовать пожар в Тункинском районе на площади 32 га и один очаг в Еравнинском районе на 40 га. Также ликвидировано 3 очага в Еравнинском, Кабанском и Кяхтинском районах на общей площади 15,3 га.

С огненной стихией сражаются более 260 человек из числа лесной охраны, авиалесоохраны и привлеченных граждан. Помимо этого, задействовано 49 единиц лесопожарной техники.

В Бурятии действует особый противопожарный режим, доступ в лес ограничен. Использование открытого огня запрещено.

Фото: loon.site