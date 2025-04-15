В Бурятии водитель задавил пешехода и скрылся

ДТП случилось вечером 14 апреля в Горячинске. Как сообщили в ГИБДД, на ул. Октябрьской автомобиль сбил 53-летнего мужчину. От полученных травм он скончался на месте. Совершивший наезд водитель скрылся.«В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия по розыску водителя», - сообщили в Госавтоинспекции.