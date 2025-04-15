Происшествия 15.04.2025 в 09:36

В Бурятии водитель задавил пешехода и скрылся

Сейчас его ищет полиция
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии водитель задавил пешехода и скрылся
Фото: ГИБДД Бурятии
ДТП случилось вечером 14 апреля в Горячинске. Как сообщили в ГИБДД, на ул. Октябрьской автомобиль сбил 53-летнего мужчину. От полученных травм он скончался на месте. Совершивший наезд водитель скрылся.

«В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия по розыску водителя», - сообщили в Госавтоинспекции.
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ЗУРХАЙ
с 9 по 15 апреля

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