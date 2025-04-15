Происшествия 15.04.2025 в 10:03

Житель Бурятии выместил свой гнев на чужом автомобиле

Разбитое стекло аукнется ему уголовным делом и возмещением 80 тысяч
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Текст: Елена Кокорина
Житель Бурятии выместил свой гнев на чужом автомобиле

Вымещение своего гнева на чужом автомобиле обойдется жителю Еравнинского района не только потерей из бюджета 80 тысяч рублей, но еще и аукнется уголовным делом. Во время пьяной ссоры он кулаком разбил стекло припаркованной у кафе машины.

Сотрудники кафе вызвали правоохранителей.

- Прибывшие росгвардейцы, возле кафе задержали мужчину с признаками алкогольного опьянения. К стражам порядка обратилась потерпевшая, и рассказала, что в кафе произошел конфликт. Мужчина вышел на улицу и на почве личных неприязненных отношений кулаком ударил по лобовому стеклу автомобиля и разбил его, - рассказали в Росгвардии республики.

36-летний местный житель был задержан и доставлен в полицию. По факту умышленного повреждения чужого имущества возбуждено уголовное дело. Ущерб составил около 80 тысяч рублей.

Напомним, что в марте произошел аналогичный случай в Тункинском районе. Пьяный местный житель разбил стекло камнем у дорогой иномарки, просто проходя мимо машины. Пострадавший житель Иркутска оценил ущерб в 150 тысяч рублей, однако вероятность того, что хулиган его возместит весьма сомнительна, так как мужчина крепко злоупотребляет спиртным и нигде не работает.

Фото: 

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