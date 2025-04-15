Происшествия 15.04.2025 в 10:05
Водителя китайской фуры в Бурятии оштрафовали на полмиллиона рублей
Он перевозил большой грузовик с превышением допустимых габаритов транспортного средства
Водителя китайской фуры в Бурятии оштрафовали почти на полмиллиона рублей. Он перевозил большой грузовик с превышением допустимых габаритов транспортного средства.
- Во время рейда сотрудники ТОГАДН по Бурятии обнаружили факт перевозки крупногабаритного груза с превышением допустимых габаритов транспортного средства. Перевозка осуществлялась на транспортном средстве, принадлежащем иностранному перевозчику (КНР), при этом водителем являлся гражданин РФ, - сообщили в МТУ Ространснадзора по ДФО.
Таким образом, фура была задержана, а водитель фуры привлечен к административной ответственности по ч.3 ст.12.21.5 КоАП РФ и штрафу в размере 450 тысяч рублей.
Фото: МТУ Ространснадзора по ДФО
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