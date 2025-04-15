Водителя китайской фуры в Бурятии оштрафовали на полмиллиона рублей

Водителя китайской фуры в Бурятии оштрафовали почти на полмиллиона рублей. Он перевозил большой грузовик с превышением допустимых габаритов транспортного средства.









- Во время рейда сотрудники ТОГАДН по Бурятии обнаружили факт перевозки крупногабаритного груза с превышением допустимых габаритов транспортного средства. Перевозка осуществлялась на транспортном средстве, принадлежащем иностранному перевозчику (КНР), при этом водителем являлся гражданин РФ, - сообщили в МТУ Ространснадзора по ДФО.

Таким образом, фура была задержана, а водитель фуры привлечен к административной ответственности по ч.3 ст.12.21.5 КоАП РФ и штрафу в размере 450 тысяч рублей.

Фото: МТУ Ространснадзора по ДФО