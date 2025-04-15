Кровные братья в Бурятии устроили кровавую расправу

Конфликт двух братьев, начавшийся с полярных взглядов на обсуждаемые темы перерос в лютый мордобой с битьем бутылкой по голове, а закончился вообще поножовщиной. В итоге одного из братьев экстренно забрала скорая, а второго – полиция.

Началось все совместного распития спиртного.

- Ввиду разных взглядов на обсуждаемые темы у родственников возник конфликт. Старший ударил младшего початой бутылкой алкоголя по голове, а затем неоднократно — кулаком по лицу. Тот, защищаясь, схватил с кухонного стола нож и нанес им ранение в область живота оппонента, после чего вызвал медиков. Причиненный вред здоровью гражданина оценен как тяжкий, - рассказали в полиции республики.

Свою вину в содеянном подозреваемый признал. Ранее он был неоднократно судим за имущественные преступления, против жизни и здоровья, а также за наркотики. Трудится грузчиком в магазине.

Фото: loon.site