Происшествия 15.04.2025 в 15:41

В пригороде Улан-Удэ горело кладбище

От огня пострадало много захоронений
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Текст: Андрей Константинов
В пригороде Улан-Удэ горело кладбище
Фото: скриншот видео
Крупный пожар произошел сегодня днем на территории кладбища в Поселье. Там загорелась сухая трава.

«16 человек и 5 единиц техники оперативно ликвидировали возгорание травы и мусора на площади 2 гектара, не допустив распространения пламени. В результате на кладбище пострадали захоронения. Сейчас идёт проливка места пожара», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

В агентстве напоминают, что в республике действует особый противопожарный режим, во время которого запрещено сжигать сухую траву и мусор, а также пользоваться открытым огнем.
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