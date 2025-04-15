В пригороде Улан-Удэ горело кладбище

Крупный пожар произошел сегодня днем на территории кладбища в Поселье. Там загорелась сухая трава.«16 человек и 5 единиц техники оперативно ликвидировали возгорание травы и мусора на площади 2 гектара, не допустив распространения пламени. В результате на кладбище пострадали захоронения. Сейчас идёт проливка места пожара», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.В агентстве напоминают, что в республике действует особый противопожарный режим, во время которого запрещено сжигать сухую траву и мусор, а также пользоваться открытым огнем.