В Бурятии от огня спасли фермерское хозяйство

Минувшим днём в Еравнинском районе Бурятии загорелась сухая трава. Сильный ветер начал гнать пламя к постройкам, расположенным на животноводческих стоянках, однако пожарным удалось справиться с огнем и спасти фермерское хозяйство.

- Огонь тушили в течение 8,5 часов на площади 15 гектаров. Пожарные спасли от пламени постройки на 4-х животноводческих стоянках. В результате сгорела крыша летнего дома и трава на площади 15 гектаров. По предварительным данным, причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнём. В тушении было задействовано 48 человек и 11 единиц техники, включая маневренные группы, администрацию и ЖКХ муниципального образования, - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

При тушении пожара было установлено, что животноводческие стоянки не были опаханы, а их территория не очищена от сухой травы, хотя при подготовке районов к пожароопасному сезону отчитались, что все необходимые работы были проведены.

Фото: ГО и ЧС