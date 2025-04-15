Житель Бурятии не выжил после жестокой расправы сожительницы

Жительнице Улан-Удэ предъявлено обвинение в убийстве своего сожителя, которое она совершила во время пьяного застолья. Поссорившись с мужчиной горожанка с буйным нравом схватилась за нож и нанесла ему несколько ударов.

- По данным следствия, 13 апреля 2025 года вечером обвиняемая в квартире на улице Комсомольская в ходе совместного употребления спиртного поссорилась с сожителем, схватила нож и нанесла им удары мужчине в живот и по верхним конечностям. Потерпевшего госпитализировали, но, несмотря на усилия врачей, спустя несколько часов он скончался в больнице от полученных телесных повреждений, - рассказали в Следкоме республики.

Обвиняемая в ходе проведенного допроса дала подробные показания об обстоятельствах произошедшего. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление полной картины преступления и сбор доказательственной базы.

Фото: Номер один