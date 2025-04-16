В Бурятии пожар уничтожил пилораму

Вчера около полуночи в селе Уро загорелась пилорама. Как сообщает «Баргузин-инфо.24/7», огонь быстро распространился на складское помещения, щепу и опилки.На борьбу с огнем были мобилизованы более десятка пожарных и несколько единиц техники. Около часа ночи пожар был локализован, а спустя еще три часа – ликвидирован.«Огнём уничтожены пилорама, бытовое помещение и два автомобильных прицепа. Пострадавших нет», - сообщает «Баргузин-инфо.24/7».Причина возгорания устанавливается.