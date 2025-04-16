Приехавший в Бурятию монгол лишился автомобиля и почти килограмма золота

В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении гражданина Монголии. Он обвинялся в незаконной сделке с золотом в крупном размере.Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в феврале 2025 года 51-летний монгол незаконно купил в Улан-Удэ у неустановленных лиц два слитка золота массой 894 грамма. Стоимость драгоценного металла по курсу на тот момент составила около 6,7 млн рублей. Золото иностранец хотел перепродать, а для его хранения и перевозки оборудовал тайник в подлокотнике своей «Тойоты Приус».Монгол не знал, что его действия попали в поле зрения сотрудников ФСБ. Мужчину задержали, когда он ехал в сторону Гусиноозерска. Золото у него нашли и изъяли.Рассмотрев материалы дела, суд признал иностранца виновным. Его приговорили к штрафу в размере 300 тысяч рублей, а золото и его автомобиль конфисковали в доход государства.Приговор еще не вступил в законную силу.