В Бурятии рога стали причиной уголовного дела

Таможенники Бурятии пресекли попытку вывоза из республики рогов краснокнижного сайгака. Инцидент произошел у границы с Монголией на МАПП «Кяхта».Как сообщили в Бурятской транспортной прокуратуре, по данному факту возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда частей особо ценных диких животных, занесенных в Красную книгу РФ, совершенная группой лиц по предварительному сговору).«Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры», - сообщили в надзорном ведомстве.