Происшествия 16.04.2025 в 14:24
В Бурятии рога стали причиной уголовного дела
Их перехватили на границе с Монголией
Текст: Андрей Константинов
Таможенники Бурятии пресекли попытку вывоза из республики рогов краснокнижного сайгака. Инцидент произошел у границы с Монголией на МАПП «Кяхта».
Как сообщили в Бурятской транспортной прокуратуре, по данному факту возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда частей особо ценных диких животных, занесенных в Красную книгу РФ, совершенная группой лиц по предварительному сговору).
«Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры», - сообщили в надзорном ведомстве.
Как сообщили в Бурятской транспортной прокуратуре, по данному факту возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда частей особо ценных диких животных, занесенных в Красную книгу РФ, совершенная группой лиц по предварительному сговору).
«Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры», - сообщили в надзорном ведомстве.
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