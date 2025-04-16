Происшествия 16.04.2025 в 14:24

В Бурятии рога стали причиной уголовного дела

Их перехватили на границе с Монголией
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии рога стали причиной уголовного дела
Фото: freepik.com
Таможенники Бурятии пресекли попытку вывоза из республики рогов краснокнижного сайгака. Инцидент произошел у границы с Монголией на МАПП «Кяхта».

Как сообщили в Бурятской транспортной прокуратуре, по данному факту возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда частей особо ценных диких животных, занесенных в Красную книгу РФ, совершенная группой лиц по предварительному сговору).

«Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры», - сообщили в надзорном ведомстве.
Теги
контрабанда

Все новости

В Бурятии рога стали причиной уголовного дела
16.04.2025 в 14:24
Капремонт дороги на Бабушкина в Улан-Удэ еще больше усложнит жизнь водителей
16.04.2025 в 14:00
Промышленность Бурятии: развитие и перспективы
16.04.2025 в 13:53
В Бурятии обокрали дедушку, находящегося в доме престарелых
16.04.2025 в 13:20
В Баргузинском районе открыли Парту Героя памяти Владимира Белокопытова
16.04.2025 в 12:43
В Улан-Удэ устраняют последствия шквалистого ветра
16.04.2025 в 12:39
Бойцы СВО из Бурятии смогут принять участие в тренинге для предпринимателей
16.04.2025 в 12:22
В Бурятии действует более 100 образовательных программ для ветеранов СВО
16.04.2025 в 12:06
Жителей микрорайона в Улан-Удэ оставили без тепла и горячей воды
16.04.2025 в 12:03
22 тысячам жителей Бурятии разрешили носить оружие
16.04.2025 в 11:59
ЗУРХАЙ
с 16 по 22 апреля

Читайте также
Приехавший в Бурятию монгол лишился автомобиля и почти килограмма золота
Виной всему стало желание иностранца заработать на купле-продаже драгметалла
16.04.2025 в 11:21
Жительницу Иволгинска разыскивают в Бурятии
Женщина пропала 13 апреля
16.04.2025 в 10:59
Автобус с пассажирами в Улан-Удэ попал в тройное ДТП
Среди пострадавших оказался 10-летний ребенок
16.04.2025 в 09:56
Площадь лесных пожаров в Бурятии выросла в два с лишним раза
Большая честь очагов по-прежнему действует в Еравнинском районе
16.04.2025 в 09:38
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru