Происшествия 18.04.2025 в 10:13

В Бурятии простятся с бойцом, погибшим на СВО

Во время службы Егор Егорович был награжден медалями Суворова и «За боевые отличия»
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии простятся с бойцом, погибшим на СВО

В Иволгинском районе простятся с Еманаковым Егором Егоровичем, погибшим в ходе специальной военной операции, сообщила администрация Иволгинского района.

Егор родился 7 августа 2000 г в г. Иркутске. С 2003 года проживал в семье родного дяди Еманакова Василия Николаевича в с. Сужа, где и окончил в 2016 году Сужинскую среднюю школу. После девятого класса учился в Иволгинском техникуме.

В декабре 2020 года Егор был призван на срочную службу в армию в г. Калининград. После вернулся домой и до всеобщей мобилизации работал в строительной бригаде.

На СВО Егор был оператором отделения разведывательной роты. Во время службы Егор Егорович был награжден медалями Суворова и «За боевые отличия». В декабре 2023 года получил ранение. После реабилитации он вернулся в зону боевых действий.

11 августа 2024 года погиб при выполнении боевой задачи в ходе специальной военной операции в районе села Урожайное, ДНР.

Прощание с Еманаковым Егором Егоровичем состоится 21 апреля, с 12:00 до 13:00, по адресу с. Сужа, ул. Советская, 19.

Вечная память герою!

 

Фото: администрация Иволгинского района

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