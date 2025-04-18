Происшествия 18.04.2025 в 17:12

За избиение маленькой дочери улан-удэнку осудили на 3,5 года

1,5 года она жестоко избивала ребенка за малейшие провинности
A- A+
Текст: Елена Кокорина
За избиение маленькой дочери улан-удэнку осудили на 3,5 года

В Октябрьском районе Улан-Удэ вынесен приговор женщине, признанной виновной в истязании малолетней дочери и неисполнении обязанностей по ее воспитанию. На протяжении 1,5 лет она избивала девочку за незначительные провинности, за что по приговору суда получила 3,5 года лишения свободы условно.

- Следствием и судом установлено, что в период с декабря 2022 по сентябрь 2024 года женщина, выходя за рамки допустимых методов воспитания, в качестве наказания за незначительные провинности систематически наносила побои и применяла иное насилие к малолетней дочери, которая проживала вместе с ней в квартире в городе Улан-Удэ. В результате ее действий девочке были причинены не только физическая боль, но и психические страдания, - рассказали в Следственном комитете республики.

Повреждения на различных участках тела ребенка, в том числе на голове, заметили родственники бывшего мужа женщины и обратились в правоохранительные органы.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком. Также назначен штраф, добавили в Следкоме.

Фото: loon.site

Теги
приговор избиение

Все новости

Жителям Бурятии выдали более 4,5 тысячи электронных сертификатов на приобретение средств реабилитации
18.04.2025 в 17:44
В Бурятии на выходные испортится погода
18.04.2025 в 17:42
Села Бурятии снабжали табачным контрафактом
18.04.2025 в 17:40
Житель Улан-Удэ нашел снаряд
18.04.2025 в 17:18
За избиение маленькой дочери улан-удэнку осудили на 3,5 года
18.04.2025 в 17:12
В селе Ошурково Иволгинского района в этом году отремонтируют две улицы
18.04.2025 в 17:11
«Ростелеком» вошел в перечень провайдеров хостинга для государственных информационных систем
18.04.2025 в 16:58
Школы и техникумы Улан-Удэ поборются за лучшее оформление кабинетов ко Дню Победы
18.04.2025 в 16:48
В Бурятии стало меньше баранов
18.04.2025 в 16:38
В Бурятии муж помог жене закрыть кредит, обворовав ее родственницу
18.04.2025 в 16:33
ЗУРХАЙ
с 16 по 22 апреля

Читайте также
Житель Улан-Удэ нашел снаряд
Боеприпас валялся в траве между домами
18.04.2025 в 17:18
Житель Бурятии нашел в подполье ружье
Оружие мужчина отнес правоохранителям
18.04.2025 в 12:24
С лесными пожарами в Бурятии сражаются 200 человек и 30 единиц спецтехники
Потушить удалось уже более 4 тысяч гектаров
18.04.2025 в 10:38
В Бурятии возбудили дело из-за нападения собак на девочку
О ходе расследования доложат главе СК России
18.04.2025 в 10:18
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru