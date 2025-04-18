За избиение маленькой дочери улан-удэнку осудили на 3,5 года

В Октябрьском районе Улан-Удэ вынесен приговор женщине, признанной виновной в истязании малолетней дочери и неисполнении обязанностей по ее воспитанию. На протяжении 1,5 лет она избивала девочку за незначительные провинности, за что по приговору суда получила 3,5 года лишения свободы условно.

- Следствием и судом установлено, что в период с декабря 2022 по сентябрь 2024 года женщина, выходя за рамки допустимых методов воспитания, в качестве наказания за незначительные провинности систематически наносила побои и применяла иное насилие к малолетней дочери, которая проживала вместе с ней в квартире в городе Улан-Удэ. В результате ее действий девочке были причинены не только физическая боль, но и психические страдания, - рассказали в Следственном комитете республики.

Повреждения на различных участках тела ребенка, в том числе на голове, заметили родственники бывшего мужа женщины и обратились в правоохранительные органы.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком. Также назначен штраф, добавили в Следкоме.

Фото: loon.site