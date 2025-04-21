Происшествия 21.04.2025 в 10:22
В Бурятии потушили 7 лесных пожаров
Осталось еще 6 очагов – все они действуют в Еравнинском районе
Текст: Андрей Константинов
За прошедшие сутки в Бурятии потушили 7 лесных пожаров в Еравнинском, Кижингинском и Кяхтинском районах. По состоянию на утро 21 апреля в республике осталось 6 лесных пожаров, все они действуют в Еравнинском районе. Их общая площадь составляет 2303 га, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.
«С огненной стихией сражаются 240 человек из числа лесной охраны, авиалесоохраны и привлеченных граждан. Задействовано 52 единицы лесопожарной техники. Населённым пунктам угрозы нет», - сообщили в РАЛХе.
«С огненной стихией сражаются 240 человек из числа лесной охраны, авиалесоохраны и привлеченных граждан. Задействовано 52 единицы лесопожарной техники. Населённым пунктам угрозы нет», - сообщили в РАЛХе.
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