Происшествия 21.04.2025 в 11:32

В Улан-Удэ бандиты отняли у горожан автомобиль и угрожали компроматом

Пострадавшие обратились в полицию и злоумышленников задержали
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ бандиты отняли у горожан автомобиль и угрожали компроматом
Фото: pixabay.com
Заместитель прокурора Бурятии Дмитрий Хобраков утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Улан-Удэ. Он обвиняется в «разбое, совершенном группой лиц по предварительному сговору» и «вымогательстве с применением насилия».

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в декабре 2023 года обвиняемый со своим знакомым напали на мужчину и женщину на ул. Павлова в Улан-Удэ. Угрожая ножом, они отняли у пары телефоны и автомобиль стоимостью 1 млн рублей, а затем стали вымогать у потерпевших еще 200 тысяч рублей, угрожая распространить порочащие их сведения. Пострадавшие обратились в полицию, после чего злоумышленников задержали.

В настоящее время уголовное дело в отношении обвиняемого направлено в Октябрьский райсуд Улан-Удэ для рассмотрения по существу. Дело в отношении подельника мужчины выделено в отдельное производство.
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разбой вымогательство

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