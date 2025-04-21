В Улан-Удэ бандиты отняли у горожан автомобиль и угрожали компроматом

Заместитель прокурора Бурятии Дмитрий Хобраков утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Улан-Удэ. Он обвиняется в «разбое, совершенном группой лиц по предварительному сговору» и «вымогательстве с применением насилия».Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в декабре 2023 года обвиняемый со своим знакомым напали на мужчину и женщину на ул. Павлова в Улан-Удэ. Угрожая ножом, они отняли у пары телефоны и автомобиль стоимостью 1 млн рублей, а затем стали вымогать у потерпевших еще 200 тысяч рублей, угрожая распространить порочащие их сведения. Пострадавшие обратились в полицию, после чего злоумышленников задержали.В настоящее время уголовное дело в отношении обвиняемого направлено в Октябрьский райсуд Улан-Удэ для рассмотрения по существу. Дело в отношении подельника мужчины выделено в отдельное производство.