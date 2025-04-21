Происшествия 21.04.2025 в 12:16

В Улан-Удэ 14-летний школьник поломал руки и ноги

Подросток попал в ДТП катаясь на мотоцикле
A- A+
Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ 14-летний школьник поломал руки и ноги

В Улан-Удэ за последние несколько дней в Детскую республиканскую клиническую больницу попало четверо подростков с травмами, полученными в результате ДТП при управлении мотоциклом. Одним из них оказался 14-летний школьник, получивший многочисленные переломы обеих рук и ног.

Он столкнулся с автомобилем в одном из пригородных районов.

- Ребенок был госпитализирован в отделение реанимации, но после переведен в отделение травматологии и ортопедии. У него диагностированы различные виды переломов нижних и верхних конечностей, черепно-мозговая травма и рвано-ушибленные раны, - рассказали в ДРКБ.

В субботу 19 апреля, в отделение травматологии и ортопедии ДРКБ был доставлен 17-летний подросток, который не справился с управлением и упал с мотоцикла. У него диагностирован перелом костей стопы со смещением, рвано-ушибленные раны и ушибы мягких тканей.

Также в реанимацию ДРКБ попали двое 15-летних подростков. Они столкнулись с автомобилем катаясь на мотоцикле. У них диагностированы множественные травмы, среди которых перелом бедренной кости со смещением — у одного, и перелом большеберцовой кости со смещением — у другого.

- Эти случаи подчеркивают необходимость усиления контроля со стороны родителей, позволяющих несовершеннолетним садиться за руль мотоциклов. В преддверии майских праздников и летнего сезона, когда дети и подростки проводят больше времени на улице, особенно важно усилить профилактическую работу и рассказать им о правилах дорожного движения и безопасности на дорогах, - подчеркнули врачи ДРКБ.

Фото: loon.site

Теги
подростки травмы мотоцикл

Все новости

Жителей Бурятии приглашают написать Диктант Победы
21.04.2025 в 12:20
В Бурятии главврача «инфекционки» наградили медалью
21.04.2025 в 12:18
В Улан-Удэ 14-летний школьник поломал руки и ноги
21.04.2025 в 12:16
На самой высокой горе Бурятии пройдет «Бессмертный полк»
21.04.2025 в 12:07
Бурятские спортсмены завоевали 6 медалей на Чемпионате России по армрестлингу
21.04.2025 в 11:39
В Улан-Удэ бандиты отняли у горожан автомобиль и угрожали компроматом
21.04.2025 в 11:32
В Закаменском районе капитально ремонтируют мост
21.04.2025 в 11:20
Дороги Улан-Удэ «вспучило» из-за большого влагонасыщения
21.04.2025 в 11:19
В Улан-Удэ подростки позарились на сливочное масло
21.04.2025 в 10:57
Предпринимателей Улан-Удэ призывали не забыть украсить свои точки ко Дню Победы
21.04.2025 в 10:40
ЗУРХАЙ
с 16 по 22 апреля

Читайте также
В Улан-Удэ бандиты отняли у горожан автомобиль и угрожали компроматом
Пострадавшие обратились в полицию и злоумышленников задержали
21.04.2025 в 11:32
В Улан-Удэ подростки позарились на сливочное масло
Однако совершить кражу по-тихому у них не получилось
21.04.2025 в 10:57
74-летний пенсионер в Бурятии сбил 17-летнего юношу
Пострадавший находится в больнице
21.04.2025 в 10:25
В Бурятии потушили 7 лесных пожаров
Осталось еще 6 очагов – все они действуют в Еравнинском районе
21.04.2025 в 10:22
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru