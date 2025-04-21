В Улан-Удэ 14-летний школьник поломал руки и ноги

В Улан-Удэ за последние несколько дней в Детскую республиканскую клиническую больницу попало четверо подростков с травмами, полученными в результате ДТП при управлении мотоциклом. Одним из них оказался 14-летний школьник, получивший многочисленные переломы обеих рук и ног.

Он столкнулся с автомобилем в одном из пригородных районов.

- Ребенок был госпитализирован в отделение реанимации, но после переведен в отделение травматологии и ортопедии. У него диагностированы различные виды переломов нижних и верхних конечностей, черепно-мозговая травма и рвано-ушибленные раны, - рассказали в ДРКБ.

В субботу 19 апреля, в отделение травматологии и ортопедии ДРКБ был доставлен 17-летний подросток, который не справился с управлением и упал с мотоцикла. У него диагностирован перелом костей стопы со смещением, рвано-ушибленные раны и ушибы мягких тканей.

Также в реанимацию ДРКБ попали двое 15-летних подростков. Они столкнулись с автомобилем катаясь на мотоцикле. У них диагностированы множественные травмы, среди которых перелом бедренной кости со смещением — у одного, и перелом большеберцовой кости со смещением — у другого.

- Эти случаи подчеркивают необходимость усиления контроля со стороны родителей, позволяющих несовершеннолетним садиться за руль мотоциклов. В преддверии майских праздников и летнего сезона, когда дети и подростки проводят больше времени на улице, особенно важно усилить профилактическую работу и рассказать им о правилах дорожного движения и безопасности на дорогах, - подчеркнули врачи ДРКБ.

Фото: loon.site