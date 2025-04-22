Происшествия 22.04.2025 в 10:17

Пожилой мужчина пострадал в автоаварии в Бурятии

Водитель место ДТП покинул
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Текст: Андрей Константинов
Пожилой мужчина пострадал в автоаварии в Бурятии
Фото: ГИБДД Бурятии
В Бурятии сотрудники ГИБДД разбираются в дорожном происшествии, которое случилось вчера около 10 часов утра в Кяхтинском районе.

«В двух километрах от села Субуктуй автомобиль «Тойота Королла» вылетел на обочину и перевернулся. В результате аварии 69-летний пассажир иномарки получил травмы, его госпитализировали. Водитель место происшествия покинул», - сообщили в Госавтоинспекции.
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