Происшествия 22.04.2025 в 17:23

«Виноват выживший пассажир»

В Новосибирске судят водителя грузовика, который пьяный влетел в автобус
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Текст: КП-Новосибирск
«Виноват выживший пассажир»
Фото: ГИБДД Новосибирской области
В Новосибирске суд приступил к рассмотрению уголовного дела, касающегося страшного ДТП на улице Блюхера. Как сообщает КП-Новосибирск, все случилось ночью 14 июля 2024 года. Тогда пьяный водитель самосвала «ФАВ» влетел в автобус «Киа Гранберд», который стоял у края проезжей части. Как итог, двое пассажиров грузовика пострадали, один из них умер в карете скорой помощи.

Расследование уголовного дела было завершено, и 22 апреля в Ленинском районном суде состоялось первое судебное заседание. На скамье подсудимых оказался водитель грузовика. Когда мужчине дали слово, он сделал странное заявление.

- Виноват выживший пассажир. Именно он был за рулем, а не я, - заявил водитель.

Добавим, что водителя обвиняют в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека. Ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.
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