В Бурятии 23 рыбака дрейфовали на льдине

Льдина с рыбаками откололась сегодня на Байкале в местности «2-й километр» вблизи села Гремячинск. Как сообщает Прибайкалье-инфо.24/7, льдину отнесло от берега примерно на 100 метров.Спасение рыбаков провели силами сельского поселения и местных жителей. Людей эвакуировали со льдины на резиновых лодках. В общей сложности было вывезено 23 человека.