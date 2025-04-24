Происшествия 24.04.2025 в 12:28

Житель Бурятии обгорел на кладбище

Мужчина обжог лицо и глаза
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Житель Бурятии обгорел на кладбище
Фото: МЧС Бурятии
Накануне днём в МЧС Бурятии поступило сообщение о загорании сухой травы на окраине кладбища в Нижних Тальцах. Возгорание охватило примерно 50 квадратных метров территории. Его оперативно потушили.

«В результате пожара термические повреждения лица и глаз получил 57-летний мужчина. Пострадавший самостоятельно обратился в больницу», - сообщили в МЧС.

По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо устанавливается.

Отметим, это уже не первый пожар на кладбищах Бурятии с начала весны. Так, недавно в Улан-Удэ неизвестный устроил пожар на кладбище в поселке Стеклозавод. Перед этим крупный пожар случился на территории кладбища в Поселье. Там огонь повредил много захоронений.
Теги
кладбище

Все новости

Хурал Бурятии провел ряд крупных назначений
24.04.2025 в 13:44
В Бурятии плотно займутся социальной адаптацией осужденных
24.04.2025 в 13:31
Министр спорта Бурятии поднялся на высоту 3,5 тысяч метров
24.04.2025 в 12:59
Арадай Хуралай сесси ажалаа эхилбэ
24.04.2025 в 12:52
В Еравнинском районе Бурятии пройдут конные скачки, посвященные 80-летию Победы
24.04.2025 в 12:44
Житель Бурятии обгорел на кладбище
24.04.2025 в 12:28
Сельская кассирша в Бурятии оказалась мелким махинатором
24.04.2025 в 12:16
Забайкалец ради телефона убил кирпичом девушку в Улан-Удэ
24.04.2025 в 12:04
«Не приду, если плохо - звоните в скорую»
24.04.2025 в 11:34
В Улан-Удэ покажут спектакль-номинант на «Золотую маску»
24.04.2025 в 11:17
ЗУРХАЙ
с 23 по 29 апреля

Читайте также
Забайкалец ради телефона убил кирпичом девушку в Улан-Удэ
За жестокое преступление злоумышленник может сесть пожизненно
24.04.2025 в 12:04
В Бурятии 23 рыбака дрейфовали на льдине
Она откололась на Байкале в районе Гремячинска
24.04.2025 в 11:04
В Бурятии не осталось лесных пожаров
Все очаги удалось потушить
24.04.2025 в 09:06
Интенсивное тушение пожаров в Забайкалье улучшит состояние воздуха в Бурятии
В соседнем регионе действуют 50 лесных пожаров
23.04.2025 в 17:18
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru