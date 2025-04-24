Житель Бурятии обгорел на кладбище

Накануне днём в МЧС Бурятии поступило сообщение о загорании сухой травы на окраине кладбища в Нижних Тальцах. Возгорание охватило примерно 50 квадратных метров территории. Его оперативно потушили.«В результате пожара термические повреждения лица и глаз получил 57-летний мужчина. Пострадавший самостоятельно обратился в больницу», - сообщили в МЧС.По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо устанавливается.Отметим, это уже не первый пожар на кладбищах Бурятии с начала весны. Так, недавно в Улан-Удэ неизвестный устроил пожар на кладбище в поселке Стеклозавод. Перед этим крупный пожар случился на территории кладбища в Поселье. Там огонь повредил много захоронений.