В Бурятии бизнесмена обвинили в контрабанде на 730 миллионов рублей

Восточно-Байкальский следственный отдел на транспорте ВМСУТ СК России завершил расследование уголовного дела в отношении директора коммерческой компании. Он обвиняется в нескольких эпизодах контрабанды пиломатериалов в крупном размере.«С 2020 года по 2023 год директор коммерческой организации, осуществляя руководство преступной группой, в состав которой входил житель Бурятии, массово скупал в республике пиломатериал хвойных пород. На пиломатериал отсутствовали документы, подтверждающие законность нахождения их в торговом обороте РФ. Для создания видимости законности сделок фигуранты изготовили поддельные документы о легальном приобретении древесины. Впоследствии злоумышленники недостоверно задекларировали товар и вывезли его из России по железной дороге», - рассказали в следственном ведомстве.Злоумышленников разоблачили сотрудники Бурятской таможни и УФСБ по РБ. Они успели незаконно вывезти 48 тысяч кубометров пиломатериала стоимостью свыше 730 млн. рублей.В настоящее время уголовное дело в отношении бизнесмена направлено в суд для рассмотрения по существу. Его подельник, заключивший досудебное соглашение о сотрудничестве, уже предстал перед судом.