В Бурятии за неделю мошенники обманули 50 человек

В Бурятии с начала года жертвами интернет-преступников стали уже 746 человек (+ 50 за последнюю неделю). В общей сложности они отдали аферистам 168 млн рублей (+ 14 млн рублей за последнюю неделю). Такие данные озвучили сегодня в республиканской прокуратуре.Так, незнакомая женщина по телефону уведомила 22-летнюю улан-удэнку о том, что у той просрочен СНИЛС. Для его «продления» она попросила продиктовать номер документа. После этого на девушку вышли «оператор портала Госуслуг» и «работник департамента финансового контроля». Они сообщили, что мошенники пытаются оформить от имени горожанки кредит, поэтому ей необходимо обезопасить банковские счета. Действуя по указанию злоумышленников, девушка перевела с кредитной карты 45 тыс. рублей на продиктованный ей номер счета, а затем оформила кредит и перечислила еще 55 тысяч рублей.