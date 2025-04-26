Происшествия 26.04.2025 в 09:56

В Бурятии за неделю мошенники обманули 50 человек

Доверчивые граждане пополнили карманы аферистов на 14 млн рублей
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии за неделю мошенники обманули 50 человек
Фото: архив «Номер один»
В Бурятии с начала года жертвами интернет-преступников стали уже 746 человек (+ 50 за последнюю неделю). В общей сложности они отдали аферистам 168 млн рублей (+ 14 млн рублей за последнюю неделю). Такие данные озвучили сегодня в республиканской прокуратуре.

Так, незнакомая женщина по телефону уведомила 22-летнюю улан-удэнку о том, что у той просрочен СНИЛС. Для его «продления» она попросила продиктовать номер документа. После этого на девушку вышли «оператор портала Госуслуг» и «работник департамента финансового контроля». Они сообщили, что мошенники пытаются оформить от имени горожанки кредит, поэтому ей необходимо обезопасить банковские счета. Действуя по указанию злоумышленников, девушка перевела с кредитной карты 45 тыс. рублей на продиктованный ей номер счета, а затем оформила кредит и перечислила еще 55 тысяч рублей.
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