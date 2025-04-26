Пожилой мужчина пропал в Бурятии

Поисковый отряд «Лиза Алерт» сообщил о розыске 70-летнего жителя села Куйтун Тарбагатайского района Павла Павлова. О судьбе пенсионера ничего не известно с 1 февраля.Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза серые.Во что был обет, не известно.Всех, кто располагает информацией о пропавшем пенсионере, просят позвонить по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или на номер 112. Также для поисков мужчины требуется помощь добровольцев.