Происшествия 26.04.2025 в 12:55

Пожилой мужчина пропал в Бурятии

О судьбе пенсионера ничего не известно с 1 февраля
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Текст: Андрей Константинов
Пожилой мужчина пропал в Бурятии
Поисковый отряд «Лиза Алерт» сообщил о розыске 70-летнего жителя села Куйтун Тарбагатайского района Павла Павлова. О судьбе пенсионера ничего не известно с 1 февраля.

Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза серые.

Во что был обет, не известно.

Всех, кто располагает информацией о пропавшем пенсионере, просят позвонить по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или на номер 112. Также для поисков мужчины требуется помощь добровольцев.
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