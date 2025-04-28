Происшествия 28.04.2025 в 09:29

В Бурятии тушат один лесной пожар

Он возник из-за поджога травы
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии тушат один лесной пожар
Фото: РАЛХ
В Бурятии по состоянию на утро 28 апреля действует один лесной пожар в Баунтовском районе на общей площади 14 га. Как сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства, причиной его возникновения стало неосторожное обращение с огнём: пламя перешло с дороги, где был совершён поджог травы.

«На тушении работает 28 человек из числа авиалесоохраны и привлеченных граждан. Задействовано 5 единиц лесопожарной техники. Угрозы населённым пунктам нет», - рассказали в РАЛХе.

За минувшие сутки два лесных пожара удалось потушить: в Кабанском и Кяхтинском районах на общей площади 17,6 га.
Теги
Лесной пожар

Все новости

В Бурятии тушат один лесной пожар
28.04.2025 в 09:29
Мотоцикл-мечта улан-удэнца оказался выдуманной легендой мошенника
28.04.2025 в 09:26
Компенсация при задержке зарплаты
28.04.2025 в 09:00
Антикража бурятского рынка
28.04.2025 в 06:00
Жертвы аферистов наконец-то выдохнут
27.04.2025 в 16:38
В Бурятии порядок начисления детских пособий изменится с 15 мая
27.04.2025 в 13:44
В Еравнинском районе ликвидировали лесные пожары
27.04.2025 в 13:08
Поставили на колени за поведение сестры
27.04.2025 в 12:54
Налетел на столб, уходя от погони
27.04.2025 в 12:40
В Мухоршибирском районе пропала 61-летняя женщина
27.04.2025 в 12:31
ЗУРХАЙ
с 23 по 29 апреля

Читайте также
Налетел на столб, уходя от погони
В Бурятии возле одного из многочисленных сел произошло ДТП
27.04.2025 в 12:40
Пожилой мужчина пропал в Бурятии
О судьбе пенсионера ничего не известно с 1 февраля
26.04.2025 в 12:55
В Бурятии локализовали один оставшийся лесной пожар
Три пожара за минувшие сутки удалось потушить
26.04.2025 в 10:41
В Бурятии за неделю мошенники обманули 50 человек
Доверчивые граждане пополнили карманы аферистов на 14 млн рублей
26.04.2025 в 09:56
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru