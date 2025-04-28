В Бурятии тушат один лесной пожар

В Бурятии по состоянию на утро 28 апреля действует один лесной пожар в Баунтовском районе на общей площади 14 га. Как сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства, причиной его возникновения стало неосторожное обращение с огнём: пламя перешло с дороги, где был совершён поджог травы.«На тушении работает 28 человек из числа авиалесоохраны и привлеченных граждан. Задействовано 5 единиц лесопожарной техники. Угрозы населённым пунктам нет», - рассказали в РАЛХе.За минувшие сутки два лесных пожара удалось потушить: в Кабанском и Кяхтинском районах на общей площади 17,6 га.