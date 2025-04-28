Происшествия 28.04.2025 в 09:29
В Бурятии тушат один лесной пожар
Он возник из-за поджога травы
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии по состоянию на утро 28 апреля действует один лесной пожар в Баунтовском районе на общей площади 14 га. Как сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства, причиной его возникновения стало неосторожное обращение с огнём: пламя перешло с дороги, где был совершён поджог травы.
«На тушении работает 28 человек из числа авиалесоохраны и привлеченных граждан. Задействовано 5 единиц лесопожарной техники. Угрозы населённым пунктам нет», - рассказали в РАЛХе.
За минувшие сутки два лесных пожара удалось потушить: в Кабанском и Кяхтинском районах на общей площади 17,6 га.
«На тушении работает 28 человек из числа авиалесоохраны и привлеченных граждан. Задействовано 5 единиц лесопожарной техники. Угрозы населённым пунктам нет», - рассказали в РАЛХе.
За минувшие сутки два лесных пожара удалось потушить: в Кабанском и Кяхтинском районах на общей площади 17,6 га.
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