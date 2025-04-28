Происшествия 28.04.2025 в 10:05

Водитель «Ипсума» и байкер пострадали в ДТП в Бурятии

Оба не справились с управлением и перевернулись
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Текст: Андрей Константинов
Водитель «Ипсума» и байкер пострадали в ДТП в Бурятии
Фото: ГИБДД Бурятии
Два ДТП с пострадавшими случились в минувшую субботу в Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, одной из жертв аварий стал 53-летний водитель автомобиля «Тойота Ипсум». Он ехал со стороны села Байкальское в направлении Северобайкальска, не справился с управлением, вылетел с дороги и перевернулся. В аварии мужчина получил травмы различной степени тяжести.

Второе дорожное происшествие произошло 3 часов дня в Кяхтинском районе. Там в двух км от села Унгуркуй не справился с управлением и перевернулся 39-летний водитель мотоцикла «Рэйсер». Байкера госпитализировали, водительских прав у него не было.

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