Водитель «Ипсума» и байкер пострадали в ДТП в Бурятии

Второе дорожное происшествие произошло 3 часов дня в Кяхтинском районе. Там в двух км от села Унгуркуй не справился с управлением и перевернулся 39-летний водитель мотоцикла «Рэйсер». Байкера госпитализировали, водительских прав у него не было.





Два ДТП с пострадавшими случились в минувшую субботу в Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, одной из жертв аварий стал 53-летний водитель автомобиля «Тойота Ипсум». Он ехал со стороны села Байкальское в направлении Северобайкальска, не справился с управлением, вылетел с дороги и перевернулся. В аварии мужчина получил травмы различной степени тяжести.