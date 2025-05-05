В Бурятии самосвал переехал врезавшегося в него байкера

Как сообщили в МВД Бурятии, два смертельных ДТП случились 2 мая. Около 17 часов на трассе неподалеку от села Бар в Мухоршибирском районе 38-летний водитель «Лады Гранты» выехал на встречную полосу и врезался в грузовик «Шахман». В результате аварии 50-летний пассажир легковушки от полученных травм скончался.





Еще одна смертельная авария произошла вчера ночью в Закаменске на ул. Заводской. Там 20-летний водитель погрузчика, не имеющий прав, не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в электроопору, а затем в забор жилого дома. В результате ДТП молодой человек получил смертельную травму.







С 1 по 4 мая в Бурятии произошло 68 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 11 аварий, в результате которых 3 человека погибли, еще 10 получили травмы.Вечером в Кабанском районе 39-летний водитель мотоцикла «Рэйсер» вблизи Бабушкина выехал на встречную полосу, где врезался в грузовик «Скания». Шансов выжить у байкера не было – он погиб на месте.