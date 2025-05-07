Сильный ветер в Бурятии осложняет тушение 17-ти лесных пожаров

Лесники Бурятии продолжают бороться с огнём несмотря на тяжёлые условия. Тушение действующих очагов осложняется ветровой нагрузкой, большим количеством горючего материала и мёрзлой землёй, сообщают в Республиканском агентстве лесного хозяйства.

За прошедшие сутки в лесах республики обнаружено шесть возгораний в Баунтовском, Еравнинском и Муйском районах. Причина их возникновения – неосторожное обращение с огнём.

- Удалось ликвидировать шесть очагов в Баунтовском, Муйском и Хоринском районах. По оперативным данным, утром 7 мая действует 17 лесных пожаров в Баунтовском и Еравнинском районах, на общей площади 6 252,1 га. Один пожар в Баунтовском районе локализован на площади 580 га. Угрозы населённым пунктам нет, пожары низкой интенсивности, - добавили в РАЛХ.

С огненной стихией сражается 291 человек из лесной охраны, авиалесоохраны и привлеченных граждан. Задействовано 56 единиц лесопожарной техники.

Фото: РАЛХ