Происшествия 07.05.2025 в 09:50

Сильный ветер в Бурятии осложняет тушение 17-ти лесных пожаров

С огнем ведут борьбу почти 300 человек
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Текст: Елена Кокорина
Сильный ветер в Бурятии осложняет тушение 17-ти лесных пожаров

Лесники Бурятии продолжают бороться с огнём несмотря на тяжёлые условия. Тушение действующих очагов осложняется ветровой нагрузкой, большим количеством горючего материала и мёрзлой землёй, сообщают в Республиканском агентстве лесного хозяйства.

За прошедшие сутки в лесах республики обнаружено шесть возгораний в Баунтовском, Еравнинском и Муйском районах. Причина их возникновения – неосторожное обращение с огнём.

- Удалось ликвидировать шесть очагов в Баунтовском, Муйском и Хоринском районах. По оперативным данным, утром 7 мая действует 17 лесных пожаров в Баунтовском и Еравнинском районах, на общей площади 6 252,1 га. Один пожар в Баунтовском районе локализован на площади 580 га. Угрозы населённым пунктам нет, пожары низкой интенсивности, - добавили в РАЛХ.

С огненной стихией сражается 291 человек из лесной охраны, авиалесоохраны и привлеченных граждан. Задействовано 56 единиц лесопожарной техники.

Фото: РАЛХ

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