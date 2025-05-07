Происшествия 07.05.2025 в 14:51
В Бурятии разыскивают сбежавшего психа
Он самовольно покинул диспансер в Новой Бряни
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии ищут психбольного, сбежавшего из психоневрологического диспансера в селе Новая Брянь.
«Пациент самовольно покинул спецучреждение, сейчас его ищет полиция», сообщает «Заиграево-инфо.24/7».
Отметим, побеги из психдиспансера в Новой Бряни случались уже не раз. Так, осенью 2023 года оттуда сбежали два пациента. А в 2021 году сразу 9 подопечных учреждения, недовольных условиями содержания, устроили бунт. Они сломали окна, мебель и другое имущество, а также ранили одного из работников. После этого семь буйных пациентов сбежали, потом их всех пришлось отлавливать сотрудникам полиции и Росгвардии.
«Пациент самовольно покинул спецучреждение, сейчас его ищет полиция», сообщает «Заиграево-инфо.24/7».
Отметим, побеги из психдиспансера в Новой Бряни случались уже не раз. Так, осенью 2023 года оттуда сбежали два пациента. А в 2021 году сразу 9 подопечных учреждения, недовольных условиями содержания, устроили бунт. Они сломали окна, мебель и другое имущество, а также ранили одного из работников. После этого семь буйных пациентов сбежали, потом их всех пришлось отлавливать сотрудникам полиции и Росгвардии.
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