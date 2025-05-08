Происшествия 08.05.2025 в 09:25

В Улан-Удэ потушили пожар на территории военной части

Там загорелись шпалы
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ потушили пожар на территории военной части
Фото: МЧС Бурятии
Крупный пожар случился вчера вечером на улице Боевая в Улан-Удэ. Там загорелись шпалы, складированные на территории военной части. Возникла угроза перехода огня на соседние строения.

«Силами пожарной команды военной части и прибывших на место огнеборцев в количестве 6 человек и 2 единиц техники пожар был ликвидирован на площади 100 квадратных метров. Пострадавших нет», - сообщили в МЧС Бурятии.

Причину возгорания устанавливает дознаватель.
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