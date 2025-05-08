В Улан-Удэ потушили пожар на территории военной части

Крупный пожар случился вчера вечером на улице Боевая в Улан-Удэ. Там загорелись шпалы, складированные на территории военной части. Возникла угроза перехода огня на соседние строения.«Силами пожарной команды военной части и прибывших на место огнеборцев в количестве 6 человек и 2 единиц техники пожар был ликвидирован на площади 100 квадратных метров. Пострадавших нет», - сообщили в МЧС Бурятии.Причину возгорания устанавливает дознаватель.