Происшествия 08.05.2025 в 10:05

Лесные пожары в Бурятии охватили свыше 10 тысяч гектар

Сейчас леса горят в четырех районах республики
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Лесные пожары в Бурятии охватили свыше 10 тысяч гектар
Фото: РАЛХ
В Бурятии за минувшие сутки удалось потушить 8 лесных пожаров. Однако за это же время возникло 12 новых возгораний: в Баргузинском, Баунтовском, Бичурском, Джидинском, Еравнинском, Заиграевском, Кабанском и Кяхтинском районах. Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, все они произошли из-за неосторожного обращения с огнём.

Всего сейчас в республике действует 21 лесной пожар: в Баунтовском, Джидинском, Еравнинском и Кяхтинском районах на общей площади 10 539 га. Три пожара локализованы на площади 637 га.

«На тушении работают 388 человек из числа лесной охраны, авиалесоохраны, сотрудников МЧС и привлеченных граждан. Задействовано 92 единицы лесопожарной техники. Угрозы населённым пунктам нет, пожары низкой интенсивности», - сообщили в РАЛХе.
Теги
Лесной пожар

Все новости

В Окинском районе Бурятии построят новую поликлинику
08.05.2025 в 11:36
15 домов остались без воды из-за аварии в Улан-Удэ
08.05.2025 в 11:23
Жители Бурятии рассказали о кошмаре в московском аэропорту
08.05.2025 в 10:14
Лесные пожары в Бурятии охватили свыше 10 тысяч гектар
08.05.2025 в 10:05
В Улан-Удэ случился небольшой потоп
08.05.2025 в 09:51
В Улан-Удэ разыскивают девушку с сережкой в носу
08.05.2025 в 09:37
В Улан-Удэ потушили пожар на территории военной части
08.05.2025 в 09:25
Жителей Бурятии предупредили об уголовной ответственности за запуск дронов
08.05.2025 в 09:12
Порча товара в магазине
08.05.2025 в 09:00
В Улан-Удэ начали отмечать День Победы
07.05.2025 в 18:07
ЗУРХАЙ
с 7 по 13 мая

Читайте также
15 домов остались без воды из-за аварии в Улан-Удэ
Сейчас к ним пригнали две водовозки
08.05.2025 в 11:23
В Улан-Удэ случился небольшой потоп
На улице Краснофлотская прорвало водопровод
08.05.2025 в 09:51
В Улан-Удэ разыскивают девушку с сережкой в носу
Она ушла из дома и не вернулась
08.05.2025 в 09:37
В Улан-Удэ потушили пожар на территории военной части
Там загорелись шпалы
08.05.2025 в 09:25
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru