Лесные пожары в Бурятии охватили свыше 10 тысяч гектар

В Бурятии за минувшие сутки удалось потушить 8 лесных пожаров. Однако за это же время возникло 12 новых возгораний: в Баргузинском, Баунтовском, Бичурском, Джидинском, Еравнинском, Заиграевском, Кабанском и Кяхтинском районах. Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, все они произошли из-за неосторожного обращения с огнём.Всего сейчас в республике действует 21 лесной пожар: в Баунтовском, Джидинском, Еравнинском и Кяхтинском районах на общей площади 10 539 га. Три пожара локализованы на площади 637 га.«На тушении работают 388 человек из числа лесной охраны, авиалесоохраны, сотрудников МЧС и привлеченных граждан. Задействовано 92 единицы лесопожарной техники. Угрозы населённым пунктам нет, пожары низкой интенсивности», - сообщили в РАЛХе.