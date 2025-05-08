Жительница Бурятии устроила смертельное ДТП на угнанной машине

Полиция Бурятии завершила расследование уголовного дела об угоне машины и последующем ДТП, в результате которого погиб человек.Как рассказали в МВД Бурятии, происшествие случилось в октябре прошлого года в селе Кижинга. 22-летняя местная жительница распивала спиртное в гостях у приятельницы. Когда хозяйка дома уснула, гостья без разрешения села за руль её машины и поехала в сторону улуса Усть-Орот, взяв с собой в качестве пассажира своего 27-летнего знакомого. При этом водительских прав у девушки не было.По дороге угонщица не справилась с управлением, слетела в кювет и перевернулась. В результате аварии девушка и её спутник получили травмы и были госпитализированы. Спасти мужчину не удалось – он скончался в больнице.В настоящее время материалы уголовного дела направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и дальнейшего направления в суд.