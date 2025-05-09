Происшествия 09.05.2025 в 13:11

В Прибайкальском районе мужчина пострадал при пожаре в часовне

Предварительная причина произошедшего – поджог
A- A+
Текст: Макар Захаров
В Прибайкальском районе мужчина пострадал при пожаре в часовне

В селе Старое Татаурово Прибайкальского района произошел пожар в часовне. Возгорание было ликвидировано пожарными, однако 39-летний мужчина получил контактный термический ожог.

– Накануне вечером на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о загорании часовни в селе Старое Татаурово. Возгорание на 4 квадратах было ликвидировано огнеборцами пожарной части №37 8-го Прибайкальского отряда ГПС Республики Бурятия, – рассказали подробности в МЧС РБ.

Пострадавшего госпитализировали в медучреждение. Предварительная причина пожара – поджог.

Фото: «Номер один»

Теги
пожар

Все новости

Бурятия празднует День Победы
09.05.2025 в 14:25
В Прибайкальском районе мужчина пострадал при пожаре в часовне
09.05.2025 в 13:11
В Бурятии выдача ипотечных кредитов снизилась на 39%
09.05.2025 в 13:01
В Улан-Удэ представили исторические инсталляции, посвященные Великой Отечественной войне
09.05.2025 в 12:24
Бурятский театр оперы и балета показал архивные снимки
09.05.2025 в 12:17
Полиция Бурятии дала старт акции «Рекорд Победы»
09.05.2025 в 11:59
В Ульдурге увековечили память заслуженного ветеринара
09.05.2025 в 11:51
Выпускник Новозаганской школы – настоящая гордость района
09.05.2025 в 11:42
В Бурятии создали «Книгу Памяти» к 80-летию Победы
09.05.2025 в 11:38
В Бурятии люди пока не готовы отказаться от наличных рублей
09.05.2025 в 11:14
ЗУРХАЙ
с 7 по 13 мая

Читайте также
В Улан-Удэ на пешеходном переходе сбили 7-летнего мальчика
Ребенок получил тяжелые травмы
08.05.2025 в 18:06
В Минздраве Якутии сообщили о состоянии пострадавших при взрыве на фабрике
В результате происшествия пострадали четыре человека
08.05.2025 в 14:43
Жительница Бурятии устроила смертельное ДТП на угнанной машине
В аварии погиб ее 27-летний знакомый
08.05.2025 в 13:53
15 домов остались без воды из-за аварии в Улан-Удэ
Сейчас к ним пригнали две водовозки
08.05.2025 в 11:23
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru