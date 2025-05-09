В Прибайкальском районе мужчина пострадал при пожаре в часовне

В селе Старое Татаурово Прибайкальского района произошел пожар в часовне. Возгорание было ликвидировано пожарными, однако 39-летний мужчина получил контактный термический ожог.

– Накануне вечером на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о загорании часовни в селе Старое Татаурово. Возгорание на 4 квадратах было ликвидировано огнеборцами пожарной части №37 8-го Прибайкальского отряда ГПС Республики Бурятия, – рассказали подробности в МЧС РБ.



Пострадавшего госпитализировали в медучреждение. Предварительная причина пожара – поджог.



Фото: «Номер один»