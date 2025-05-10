В Якутске ребенок упал с 9 этажа

В Якутске четырехлетний ребенок получил серьезные травмы после выпадения из окна. Об этом сообщает СК РФ по региону.

Инцидент произошел в микрорайоне «Борисовка-1», в квартире на девятом этаже. Подробности о том, по какой причине пострадавший выпал из окна и какие травмы он получил, не уточняются, - сообщает Газета.ру.



Прибывшие на место медики госпитализировали ребенка в крайне тяжелом состоянии, на данный момент ему оказывают необходимую помощь.

В ситуации разбираются сотрудники следственного комитета.



«В рамках процессуальной проверки проводится осмотр места происшествия, опросы и иные неотложные мероприятия.

В ведомстве напомнили, что не стоит оставлять детей без присмотра даже на короткий промежуток времени, закрывать окна и не ставить около окон предметы, которые помогут подобраться к подоконнику.