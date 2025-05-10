Происшествия 10.05.2025 в 18:35

В Якутске ребенок упал с 9 этажа

4-летний мальчик выпал с 9 этажа, но остался жив
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Текст: Иван Иванов
В Якутске ребенок упал с 9 этажа
Фото: Номер один

В Якутске  четырехлетний ребенок получил серьезные травмы после выпадения из окна. Об этом сообщает СК РФ по региону.
Инцидент произошел в микрорайоне «Борисовка-1», в квартире на девятом этаже. Подробности о том, по какой причине пострадавший выпал из окна и какие травмы он получил, не уточняются, - сообщает Газета.ру.

Прибывшие на место медики госпитализировали ребенка в крайне тяжелом состоянии, на данный момент ему оказывают необходимую помощь.
В ситуации разбираются сотрудники следственного комитета.

«В рамках процессуальной проверки проводится осмотр места происшествия, опросы и иные неотложные мероприятия.
В ведомстве напомнили, что не стоит оставлять детей без присмотра даже на короткий промежуток времени, закрывать окна и не ставить около окон предметы, которые помогут подобраться к подоконнику.

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