В Якутске ребенок упал с 9 этажа
В Якутске четырехлетний ребенок получил серьезные травмы после выпадения из окна. Об этом сообщает СК РФ по региону.
Инцидент произошел в микрорайоне «Борисовка-1», в квартире на девятом этаже. Подробности о том, по какой причине пострадавший выпал из окна и какие травмы он получил, не уточняются, - сообщает Газета.ру.
Прибывшие на место медики госпитализировали ребенка в крайне тяжелом состоянии, на данный момент ему оказывают необходимую помощь.
В ситуации разбираются сотрудники следственного комитета.
«В рамках процессуальной проверки проводится осмотр места происшествия, опросы и иные неотложные мероприятия.
В ведомстве напомнили, что не стоит оставлять детей без присмотра даже на короткий промежуток времени, закрывать окна и не ставить около окон предметы, которые помогут подобраться к подоконнику.