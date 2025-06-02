Сибирь впервые в истории атаковали FPV-дроны

В Усольском районе Иркутской области дроны атаковали воинскую часть, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в своем телеграмм-канале. По его словам дроны запускались из фуры.

«Источник, откуда были выпущены дроны, уже блокирован. Это фура», — сообщил он в своем Telegram-канале.

Глава области добавил, что это была первая атака БПЛА в Сибири. Губернатор опубликовал фото грузовой фуры, откуда вылетели дроны и полетели бомбить воинскую часть в п. Средний.

На них видно, что фура везла два новых вахтовых домика с дверьми. Конструкции не вызвали подозрений у сотрудников ДПС, поскольку десятки дронов были спрятаны на крыше домиков, в специальных деревянных коробах и изоляции. Судя по многочисленным видео в соцсетях, а в час X был осуществлен удаленный запуск, крыши домиков по открылись и оттуда начали вылетать один за другим дроны, держа курс на воинскую часть. На одном из видео водители других фур попытались воспрепятствовать вылету дронов, они даже залезли на домики и попытались лупить по ним камнями. При этом упустили из виду, что мог произойти взрыв, поскольку дроны были снаряжены взрывчатым веществом с зажигательной смесью. На другом снимке у губернатора Кобзева видна та же фура, но уже объятая огнем.

Минобороны РФ распространило пресс-релиз: «На военных аэродромах в Ивановской, Рязанской и Амурской областях все террористические атаки были отражены. В Мурманской и Иркутской областях в результате запуска FPV-дронов с территории, находящейся в непосредственной близости от аэродромов, произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники. Возгорания ликвидированы. Жертв среди военнослужащих и гражданского персонала нет. Некоторые участники терактов задержаны».

Таким образом, соседняя область впервые столкнулась с таким страшным явлением, как FPV-дроны. Ранее считалось, что до Сибири беспилотники никогда не долетят, вражеские снаряды нам не угрожают и можно спать спокойно. Такого не было даже во-время Великой Отечественной войны.

Фото: скриншот видео из ТГ-канала губернатора Иркутской области Игоря Кобзева