Происшествия 01.08.2025 в 16:52
В Бурятии случилось уже второе по счету смертельное ДТП
«Гранд Витара» перевернулась вблизи села Жемчуг
Текст: Андрей Константинов
Еще одна трагедия на дороге произошла сегодня в Бурятии. Как сообщает Госавтоинспекция, в 2 часа дня в Тункинском районе вблизи села Жемчуг водитель «Сузуки Гранд Витара» не справился с управлением, слетел с дороги и перевернулся.
В результате аварии 61-летняя пассажирка машины получила смертельную травму. Ещё трое пассажиров доставлены в больницу.
Напомним, около 12 часов дня в Мухоршибирском районе недалеко от села Хонхолой «Ниссан Икстрейл» врезался в фуру «Скания». В результате 63-летняя пассажирка легковушки погибла на месте, а оба водителя получили травмы.
В результате аварии 61-летняя пассажирка машины получила смертельную травму. Ещё трое пассажиров доставлены в больницу.
Напомним, около 12 часов дня в Мухоршибирском районе недалеко от села Хонхолой «Ниссан Икстрейл» врезался в фуру «Скания». В результате 63-летняя пассажирка легковушки погибла на месте, а оба водителя получили травмы.
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