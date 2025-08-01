Женщина из Забайкалья погибла на трассе в Бурятии

Смертельное ДТП случилось сегодня около 12 часов дня на 587-м км федеральной трассы «Байкал» недалеко от села Хонхолой. Как сообщили в ГИБДД, там столкнулись «Ниссан Икстрейл» и фура «Скания».«В результате аварии 63-летняя пассажирка легкового автомобиля от полученных травм скончалась на месте. Оба водителя получили травмы различной степени тяжести», - рассказали в Госавтоинспекции.По данным «Мухоршибирь-инфо.24/7», в легковушке ехали жители Забайкальского края. Их автомобиль врезался в стоящий большегруз.Сейчас на месте ДТП организовано реверсивное движение.