Происшествия 01.08.2025 в 16:39

Женщина из Забайкалья погибла на трассе в Бурятии

Возле Хонхолоя легковушка врезалась в фуру
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Текст: Андрей Константинов
Женщина из Забайкалья погибла на трассе в Бурятии
Фото: ГИБДД Бурятии
Смертельное ДТП случилось сегодня около 12 часов дня на 587-м км федеральной трассы «Байкал» недалеко от села Хонхолой. Как сообщили в ГИБДД, там столкнулись «Ниссан Икстрейл» и фура «Скания». 

«В результате аварии 63-летняя пассажирка легкового автомобиля от полученных травм скончалась на месте. Оба водителя получили травмы различной степени тяжести», - рассказали в Госавтоинспекции.

По данным «Мухоршибирь-инфо.24/7», в легковушке ехали жители Забайкальского края. Их автомобиль врезался в стоящий большегруз.

Сейчас на месте ДТП организовано реверсивное движение.
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