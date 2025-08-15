В Бурятии раскрыли тайну гибели владельца «Пиплс парка»

Предновогодний день, 30 декабря, 2018 года обернулся трагедией. В поселке Верхняя Березовка, в пригороде Улан-Удэ, разбился вертолет AgustaWestland AW119 Koala. Погибли известный бизнесмен и меценат, основатель ТРЦ People’s Park Сергей Рогов, двое его друзей и командир воздушного судна Сергей Бондарь.По словам очевидцев, вертолет сначала снижался, затем начал вращаться по часовой стрелке, стал набирать высоту, но рухнул в лесной массив и загорелся. Пилот и сидевший рядом с ним Сергей Рогов были выброшены из кабины вперед на пять-десять метров, а два пассажира – через левую пассажирскую дверь на удалении одного-трех метров от фюзеляжа.Место авиакатастрофы посетил глава Бурятии Алексей Цыденов. Пост, посвященный Сергею Рогову, написал в социальных сетях митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Савватий. Погибший предприниматель был не просто крупной фигурой в деловых кругах республики. Он менял реальность, внедрял новые для Улан-Удэ форматы бизнеса, воплощал социальные проекты.Расследование причин крушения вертолета AgustaWestland AW119 Koala проходило в условиях секретности. Тайна следствия. В открытых источниках анонимные эксперты высказывали подозрения в адрес пилота Сергея Бондаря. Якобы не прошел предполетный медосмотр, не запрашивал сводку погоды, не уведомил диспетчера воздушного движения о маршруте полета, не перевел винтокрылую машину в режим авторотации и т. п.Но предварительное, а затем и судебное следствие установило: 59-летний Сергей Бондарь выполнил все предписанные Федеральными авиационными правилами действия по подготовке и выполнению полета. Он сделал все, что мог, для спасения воздушного судна и пассажиров. Набор высоты, который наблюдали очевидцы, как раз и был попыткой пилота уйти от земной поверхности и сбалансировать вертолет в горизонтальном полете для последующего захода на посадку. Перевести машину в режим авторотации при его вращении на высоте 20 - 30 метров над землей невозможно, пояснил суду летчик-испытатель Улан-Удэнского авиазавода.Причиной авиакатастрофы, согласно приговору Железнодорожного районного суда Улан-Удэ, стал отказ в работе хвостового винта, что привело к неуправляемому правому вращению вертолета вокруг своей оси и невозможности совершения безопасной аварийной посадки.Виновным в выпуске в эксплуатацию технически неисправного воздушного судна суд признал Александра Сафарова, работавшего в 2018 году начальником участка технического обслуживания «Воскресенск» ООО «Уральская вертолетная компания» (зарегистрировано в г. Екатеринбурге, учредитель – Дмитрий Даньщиков, выручка за 2024 год - 497 млн рублей), с которым был заключен договор на техническое обслуживание вертолета AgustaWestland AW119 Koala.Суд установил, что руководством и сотрудниками ООО «Уральская вертолетная компания» был допущен ряд нарушений. Если не вдаваться в технические подробности, то детали хвостового винта (шток, подшипники) не были осмотрены надлежащим образом, не выявлена слабая затяжка, что привело к их разрушению. При этом суд отметил, что данный дефект мог и должен быть обнаружен и устранен специалистами ООО «Уральская вертолетная компания» как минимум три раза: в феврале, августе и декабре 2018 года. Именно в эти месяцы проводился осмотр механизма, отказ которого привел к авиакатастрофе и гибели четырех человек.Александр Сафаров являлся руководителем работ, но не проконтролировал техническое обслуживание воздушного судна. Железнодорожным районным судом он приговорен к двум годам лишения свободы в колонии-поселении. В связи с истечением срока давности уголовного преследования освобожден от наказания.После авиакатастрофы в Улан-Удэ дальнейшая карьера Александра Сафарова в ООО «Уральская вертолетная компания» складывалась вполне успешно. В суде он сообщил, что является ведущим инженером по техническому обслуживанию вертолетов «Робинсон», «Еврокоптер», «ЕС120», «Агуста» – той самой марки, на которой разбился Сергей Рогов с друзьями и пилотом.Несмотря на освобождение от реального наказания, Александр Сафаров подал апелляционную жалобу в Верховный суд Бурятии. Есть мнение, что дело тут в гражданских исках, которые родные погибших предъявили к ООО «Уральская вертолетная компания» (тоже пыталось обжаловать приговор). Суд взыскал с нее по 700 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу каждого из истцов, а также материальный ущерб, причиненный уничтожением вертолета.Представитель ООО «Уральская вертолетная компания» ссылался на срок исковой давности. Дескать, договор на техобслуживание вертолета заключен 26 января 2018 года, иск подан только 24 марта 2023 года. Между этими датами прошло больше трех лет, установленных общим правилом.Кроме того, компания заявила, что родные погибших пассажиров вертолета AgustaWestland AW119 Koala уже получили страховую выплату, которая, по мнению гражданского ответчика, является полным и окончательным возмещением.Но судебная коллегия Верховного суда Бурятии с этими доводами не согласилась. В апелляционном постановлении она указала, что срок давности исчисляется с момента установления вины. В данном случае - вины Александра Сафарова, как работника ООО «Уральская вертолетная компания», в причинении вреда при исполнении трудовых обязанностей.Причинение морального вреда не отнесено к страховому риску по обязательному страхованию. На это прямо указал Пленум Верховного суда России в Постановлении от 15.11.2022 № 33 «О практике применения судами норм о компенсации морального вреда». Тем более что моральный вред причинен противоправными действиями осужденного работника ООО «Уральская вертолетная компания».А вот апелляционную жалобу представителя родных Сергея Рогова судебная коллегия Верховного суда Бурятии сочла обоснованной и удовлетворила их гражданские иски в полном объеме, увеличила сумму материального ущерба, подлежащего взысканию с ООО «Уральская вертолетная компания».Общий итог: супруге погибшего предпринимателя Светлане Роговой компания из Екатеринбурга должна возместить материальный ущерб в размере 177 723 875 рублей, сыну - 25 389 125 рублей. Компенсации морального вреда оставлены без изменений.Александра Сафарова освободили от возмещения процессуальных издержек в сумме 157 800 рублей, затраченных на проведение судебной экспертизы. Эти расходы будут отнесены на счет федерального бюджета.В остальном приговор в отношении ведущего инженера ООО «Уральская вертолетная компания» по техническому обслуживанию вертолетов «Робинсон», «Еврокоптер», «ЕС120», «Агуста» остался неизменным: виновен в выпуске в эксплуатацию технически неисправного воздушного судна, что привело к гибели четырех человек (ч. 3 ст. 266 УК РФ).До полной оплаты гражданских исков родственников погибших под арестом останутся транспортные средства и недвижимое имущество ООО «Уральская вертолетная компания».Решение суда вступило в законную силу. Однако в Екатеринбурге, видимо, еще надеются избежать выплат семьям жертв авиакатастрофы или хотя бы уменьшить издержки. В ГАС «Правосудие» появилась информация о кассационных жалобах, поданных в последние дни июля. Это право осужденного и гражданского ответчика.Но чисто по-человечески доводы жалоб поражают. ООО «Уральская вертолетная компания» опять ссылается на пропуск срока исковой давности Светланой Роговой. Подчеркивает, что о причиненном гибелью вертолета материальном ущербе она узнала в день авиакатастрофы. Хотя сомнительно, чтобы тогда, да и в последующие месяцы ее сильно заботила оценка стоимости вертолета.Далее в кассационной жалобе говорится, что вдова Сергея Рогова должна была обратиться с иском в течение трех лет со дня его гибели. И вроде бы представитель ООО «Уральская вертолетная компания» признает договорную ответственность за материальный ущерб. Но с оговоркой: «При условии доказанности ненадлежащего исполнения ответчиком условий договора ТО».Вы представляете себе, как это должна была доказывать далекая от авиации по образованию и деятельности женщина, на которую обрушилась горечь утраты любимого мужа, все сложности ведения бизнеса, воспитание троих детей, оставшихся без отца (младшему в 2018 году исполнилось всего три года)?!Даже у Международного авиационного комитета и следственных органов на расследование обстоятельств авиакатастрофы ушли годы.Еще один поразительный и одновременно показательный довод ООО «Уральская вертолетная компания» заключается в том, что вертолет «эксплуатировался в основном в предпринимательских целях».Какое это имеет значение? Гибель четырех человек становится менее трагичной? Сумма материального ущерба меньше? Коммерческие перевозки воздушное судно точно не выполняло, выручку не приносило, скорее, одни расходы…В кассационной жалобе ООО «Уральская вертолетная компания» вновь поднимается тема вины пилота и даже производителя вертолета AgustaWestland AW119 Koala, будто бы допустившего «конструкторскую недоработку». В общем, виноватых – легион, кроме осуществлявшей техническое обслуживание компании, специалисты которой, по выводам суда, трижды проглядели дефект узла хвостового винта.Понятно, что когда речь идет о возмещении ущерба на сумму свыше 200 млн рублей, а платить их, естественно, не хочется, в ход идут все мыслимые и немыслимые версии.Мудрые люди полагают: деньги можно заработать. Восстановить репутацию гораздо сложнее. Вернуть погибших их семьям невозможно. Что перевесит на весах Фемиды, узнаем после рассмотрения уголовного дела Восьмым кассационным судом в Кемерово.