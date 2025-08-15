Происшествия 15.08.2025 в 15:16
У жителя Бурятии конфисковали семерку за пьяную езду
Также мужчине придется отработать 180 часов на благо общества
Текст: Андрей Константинов
В Гусиноозерске суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в пьяном вождении.
«В июле 2023 года мужчина привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Не сделав для себя должных выводов, в марте 2025 года он вновь сел за руль автомобиля после употребления алкоголя, после чего был задержан сотрудниками полиции», - рассказали в прокуратуре Бурятии.
Рассмотрев материалы дела, суд признал мужчину виновным и приговорил его к 180 часам обязательных работ, а также лишил водительских прав на 2,5 года. «ВАЗ 21074», на котором мужчина ехал пьяным, конфисковали в собственность государства.
Тегипьяные водители