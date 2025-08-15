У жителя Бурятии конфисковали семерку за пьяную езду

В Гусиноозерске суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в пьяном вождении.«В июле 2023 года мужчина привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Не сделав для себя должных выводов, в марте 2025 года он вновь сел за руль автомобиля после употребления алкоголя, после чего был задержан сотрудниками полиции», - рассказали в прокуратуре Бурятии.Рассмотрев материалы дела, суд признал мужчину виновным и приговорил его к 180 часам обязательных работ, а также лишил водительских прав на 2,5 года. «ВАЗ 21074», на котором мужчина ехал пьяным, конфисковали в собственность государства.