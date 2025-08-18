Происшествия 18.08.2025 в 10:14

Шампиньоны «взорвали» асфальт в центре Улан-Удэ

Грибы-силачи проломили дорогу на улице Шмидта
Текст: Карина Перова
Фото: Весь Улан-Удэ
В центре столицы Бурятии шампиньоны «взорвали» асфальт. Результат «трудов» грибов-силачей запечатлели на улице Шмидта. Видео опубликовали в ТГ-канале «Весь Улан-Удэ».

«Как надо было выскочить грибам, чтобы асфальт взорвался?! Шампиньоны, между прочим, съедобные грибы», - прокомментировал автор ролика.

Шампиньоны – настоящие разрушители дорог, обладающие колоссальной пробивной способностью. Эти грибы способны взламывать асфальтовые покрытия толщиной до 7 см и даже камень. Они зарождаются под землей в разгар лета с достаточными дождями. Есть такие грибы специалисты не советуют.
Теги
шампиньоны разрушенный асфальт

