Происшествия 18.08.2025 в 10:14
Шампиньоны «взорвали» асфальт в центре Улан-Удэ
Грибы-силачи проломили дорогу на улице Шмидта
Текст: Карина Перова
В центре столицы Бурятии шампиньоны «взорвали» асфальт. Результат «трудов» грибов-силачей запечатлели на улице Шмидта. Видео опубликовали в ТГ-канале «Весь Улан-Удэ».
«Как надо было выскочить грибам, чтобы асфальт взорвался?! Шампиньоны, между прочим, съедобные грибы», - прокомментировал автор ролика.
Шампиньоны – настоящие разрушители дорог, обладающие колоссальной пробивной способностью. Эти грибы способны взламывать асфальтовые покрытия толщиной до 7 см и даже камень. Они зарождаются под землей в разгар лета с достаточными дождями. Есть такие грибы специалисты не советуют.
