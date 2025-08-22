В районе Бурятии маленький зверь задрал сотню кур

В Кяхтинском районе Бурятии в одном из хозяйств зверь задавил сотню кур и петухов. Видео с распотрошенными птицами появилось в ТГ-канале BLOG_KYAKHTA.По словам жительницы, все произошло ночью, из-за дождя хозяева ничего не слышали. На ветеринарной станции им сказали, что с курицами расправился колонок.«Как хватило сил у такого маленького зверя задавить столько птиц? Для родителей это были не просто куры, это был дополнительный заработок. Будьте аккуратны, если у вас есть хозяйство», - призвала женщина.