Происшествия 22.08.2025 в 09:24

В районе Бурятии маленький зверь задрал сотню кур

Пострадало одно из хозяйств в Кяхтинском районе
Текст: Карина Перова
В районе Бурятии маленький зверь задрал сотню кур
Фото: ТГ-канал BLOG_KYAKHTA
В Кяхтинском районе Бурятии в одном из хозяйств зверь задавил сотню кур и петухов. Видео с распотрошенными птицами появилось в ТГ-канале BLOG_KYAKHTA.

По словам жительницы, все произошло ночью, из-за дождя хозяева ничего не слышали. На ветеринарной станции им сказали, что с курицами расправился колонок.

«Как хватило сил у такого маленького зверя задавить столько птиц? Для родителей это были не просто куры, это был дополнительный заработок. Будьте аккуратны, если у вас есть хозяйство», - призвала женщина.
Теги
колонок куры

