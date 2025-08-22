Происшествия 22.08.2025 в 13:57
Главного иркутского боксера поймали в Армении
Подозреваемый в убийствах бизнесмен будет депортирован в Россию
Текст: Иван Иванов
Президент Федерации бокса Иркутской области Сергей Силко был задержан в Армении. Оперативное видео с работой силовиков появилось в некоторых телеграм-каналах и пабликах в социальных сетях, сообщает информационное агентство «ТК Город».
На кадрах задержанный мужчина сообщает, что его зовут Сергей Силко. На вопрос, за что его задержали, он отвечает, что не знает. Также на видео фигурирует автомобиль с армянскими номерами.
Источник ИА «ТК Город» сообщил, что Сергей Силко был задержан спецслужбами Армении по запросу России. Президент областной федерации бокса ранее был объявлен в международный розыск. Он является подозреваемым по уголовному делу, связанному с несколькими эпизодами преступлений, совершенных в период с 1998 по 2003 год, среди которых убийство четырех человек и вымогательство. Источник издания рассказал, что в ближайшее время Сергей Силко будет этапирован в Россию. Делом занимается центральный аппарат ФСБ РФ.
По данным Telegram-канала «Братчане», уголовное дело в отношении Силко связано с убийством на горе Солдатской в городе Братске — там в 1998 году якобы были закопаны трупы четырех членов банды «Свиридовцы».
Сергей Силко стал председателем Федерации бокса Иркутской области 18 июня 2021 года. При нем было открыто несколько залов для занятий боксом в Иркутске и Братске. В 2022 году при содействии Силко было проведено первенство России по боксу среди юниорок 17–18 лет. А в июне 2022 года мужчина получил благодарность от главы Совета Федерации Валентины Матвиенко за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, активную общественную деятельность.
