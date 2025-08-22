Происшествия 22.08.2025 в 13:57

Главного иркутского боксера поймали в Армении

Подозреваемый в убийствах бизнесмен будет депортирован в Россию
A- A+
Текст: Иван Иванов
Главного иркутского боксера поймали в Армении
Фото: скриншот видео
Президент Федерации бокса Иркутской области Сергей Силко был задержан в Армении. Оперативное видео с работой силовиков появилось в некоторых телеграм-каналах и пабликах в социальных сетях, сообщает информационное агентство «ТК Город».

На кадрах задержанный мужчина сообщает, что его зовут Сергей Силко. На вопрос, за что его задержали, он отвечает, что не знает. Также на видео фигурирует автомобиль с армянскими номерами.

Источник ИА «ТК Город» сообщил, что Сергей Силко был задержан спецслужбами Армении по запросу России. Президент областной федерации бокса ранее был объявлен в международный розыск. Он является подозреваемым по уголовному делу, связанному с несколькими эпизодами преступлений, совершенных в период с 1998 по 2003 год, среди которых убийство четырех человек и вымогательство. Источник издания рассказал, что в ближайшее время Сергей Силко будет этапирован в Россию. Делом занимается центральный аппарат ФСБ РФ.

По данным Telegram-канала «Братчане», уголовное дело в отношении Силко связано с убийством на горе Солдатской в городе Братске — там в 1998 году якобы были закопаны трупы четырех членов банды «Свиридовцы».

Сергей Силко стал председателем Федерации бокса Иркутской области 18 июня 2021 года. При нем было открыто несколько залов для занятий боксом в Иркутске и Братске. В 2022 году при содействии Силко было проведено первенство России по боксу среди юниорок 17–18 лет. А в июне 2022 года мужчина получил благодарность от главы Совета Федерации Валентины Матвиенко за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, активную общественную деятельность.
Теги
задержание

Все новости

Главного иркутского боксера поймали в Армении
22.08.2025 в 13:57
Сестры из Джидинского района Бурятии написали «Колыбельную войне»
22.08.2025 в 13:43
В Бурятии насмерть сбили 55-летнего мужчину
22.08.2025 в 12:55
Иномарку разнесло после столкновения с грузовиком в Бурятии
22.08.2025 в 12:44
В Бурятии опрокинулась фура с продуктами и запчастями
22.08.2025 в 12:31
Бурятия получит 570 млн рублей на благоустройство в семи районах
22.08.2025 в 12:11
В Улан-Удэ назрела гастрономическая дилемма
22.08.2025 в 11:49
«Ростелеком» в Бурятии поддержал мероприятия в честь 90-летия Бичурского района
22.08.2025 в 11:42
Фермеры Бурятии страдают из-за прожорливого безнадзорного скота
22.08.2025 в 11:30
Экс-чиновник из Бурятии второй раз ушёл из СИЗО на спецоперацию
22.08.2025 в 11:17
ЗУРХАЙ
с 20 по 26 августа

Читайте также
В Бурятии насмерть сбили 55-летнего мужчину
На него наехали вне зоны пешеходного перехода
22.08.2025 в 12:55
Иномарку разнесло после столкновения с грузовиком в Бурятии
Авария произошла в Кяхтинском районе
22.08.2025 в 12:44
В Бурятии опрокинулась фура с продуктами и запчастями
Водитель и пассажир получили травмы
22.08.2025 в 12:31
Экс-чиновник из Бурятии второй раз ушёл из СИЗО на спецоперацию
Виталий Чумаков не стал дожидаться приговора по новому уголовному делу
22.08.2025 в 11:17
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru