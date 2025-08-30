Происшествия 30.08.2025 в 07:24

МЧС предупредило об ухудшении погодных условий в Бурятии

Министерство рекомендует по возможности сидеть дома и следить за скачками напряжения
Текст: Станислав Сергеев
МЧС предупредило об ухудшении погодных условий в Бурятии
По данным Бурятского гидрометцентра, 30 августа в горных районах Восточного Саяна прогнозируются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. Главное управление МЧС России по Республике Бурятия выпустило предупреждение для граждан и рекомендует соблюдать дополнительные меры безопасности.

В связи с понижением температуры воздуха спасатели призывают жителей республики уделить повышенное внимание печному отоплению и электрическим приборам. При скачках напряжения в электрической сети необходимо немедленно обесточить все электробытовые приборы и выдернуть вилки из розеток.

«Рекомендуется отказаться от поездок на дальние расстояния, выходов на туристические и горные маршруты, акватории водоемов. В случае происшествия, необходимости оказания помощи спасателями, пожарными, необходимо обращаться по номерам «101» или «112», - сообщили в министерстве.

Фото: «Номер один»

погода

