МЧС предупредило об ухудшении погодных условий в Бурятии

По данным Бурятского гидрометцентра, 30 августа в горных районах Восточного Саяна прогнозируются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. Главное управление МЧС России по Республике Бурятия выпустило предупреждение для граждан и рекомендует соблюдать дополнительные меры безопасности.В связи с понижением температуры воздуха спасатели призывают жителей республики уделить повышенное внимание печному отоплению и электрическим приборам. При скачках напряжения в электрической сети необходимо немедленно обесточить все электробытовые приборы и выдернуть вилки из розеток.«Рекомендуется отказаться от поездок на дальние расстояния, выходов на туристические и горные маршруты, акватории водоемов. В случае происшествия, необходимости оказания помощи спасателями, пожарными, необходимо обращаться по номерам «101» или «112», - сообщили в министерстве.Фото: «Номер один»